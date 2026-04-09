Иран ограничит проход судов через Ормузский пролив Иран намерен пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в сутки

Иран будет разрешать проход через Ормузский пролив не более чем 15 судам в день, заявил высокопоставленный иранский источник в беседе с ТАСС. По его словам, движение кораблей строго зависит от согласия Тегерана и соблюдения специального протокола под наблюдением Корпуса стражей Исламской революции.

Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением КСИР, была официально доведена до сведения сторон в регионе, — сказал собеседник журналистов.

Источник также отметил, что разморозка заблокированных иранских активов является важнейшей гарантией, которая должна быть реализована в течение ближайших двух недель. Кроме того, Тегеран настаивает на том, чтобы прекращение войны было официально закреплено резолюцией Совбеза ООН.

Ранее иранские военно-морские силы объявили о необходимости для всех судов использовать предложенные альтернативные маршруты через Ормузский пролив. Решение принято для снижения риска столкновения с минами и обеспечения безопасности судоходства. Документ включает два маршрута туда и обратно через Ормузский пролив. Оба пути пролегают через акваторию острова Ларак.