Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 04:04

Иран предписал судам использовать альтернативные маршруты через Ормуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские военно-морские силы объявили о необходимости для всех судов использовать предложенные альтернативные маршруты через Ормузский пролив, следует из официального заявления КСИР. Решение принято для снижения риска столкновения с минами и обеспечения безопасности судоходства.

В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения, — говорится в документе.

Документ включает два маршрута туда и обратно через Ормузский пролив. Оба пути пролегают через акваторию острова Ларак.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: проход через Ормузский пролив станет безопасным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Он подчеркнул, что это будет происходить в координации с вооруженными силами страны.

Мир
Ормузский пролив
Иран
КСИР
суда
корабли
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.