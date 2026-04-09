Иран предписал судам использовать альтернативные маршруты через Ормуз

Иранские военно-морские силы объявили о необходимости для всех судов использовать предложенные альтернативные маршруты через Ормузский пролив, следует из официального заявления КСИР. Решение принято для снижения риска столкновения с минами и обеспечения безопасности судоходства.

В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения, — говорится в документе.

Документ включает два маршрута туда и обратно через Ормузский пролив. Оба пути пролегают через акваторию острова Ларак.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил: проход через Ормузский пролив станет безопасным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Он подчеркнул, что это будет происходить в координации с вооруженными силами страны.