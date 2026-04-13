Раскрыта судьба женщины и ребенка, попавших под лавину в Дагестане

В Дагестане спасли попавших под лавину женщину и ребенка, сообщил Telegram-канал «112». Их доставили в больницу. По предварительной информации, снегом накрыло два дома.

Сообщение о сходе лавины в селе Шайтли поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Цунтинского района утром 13 апреля. Спасатели МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Ранее в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

До этого на Камчатке экстремалы оказались в опасной ситуации из-за схода лавины в нескольких сантиметрах от них. Спортсмены катались у Вилючинского вулкана. Благодаря быстрой реакции всех присутствующих никто не получил травм. Один из райдеров признался, что сначала не осознал, насколько близко сошла лавина.