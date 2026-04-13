В Госдуме оценили влияние индексации пенсий на инфляцию

Повышение пенсий и социальных выплат в 2026 году не спровоцирует дополнительный рост инфляции, заявила в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что уровень индексации страховых пенсий уже превысил официальную инфляцию, а ряд пособий увеличился более чем на 20%.

Мы не ожидаем разгона инфляции. Пенсионное обеспечение — это одна из важнейших социальных гарантий, предоставляемых государством, — сказала Бессараб.

Парламентарий пояснила, что с 1 января страховые пенсии повышены на 7,6%. Это коснулось более 38 млн россиян, включая 8 млн работающих пенсионеров. С 1 февраля на уровень инфляции (5,6%) были увеличены все социальные выплаты и гарантии — их насчитывается более 40 наименований, напомнила она. Кроме того, по ее словам, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также пособия по безработице, привязанные к МРОТ, выросли более чем на 20% — депутат назвала это повышение существенным.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк заявил, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.