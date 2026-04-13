Президент Индонезии прибыл в Кремль

Президент Индонезии Субианто прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. Ожидается, что стороны обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную повестку.

Ранее сообщалось, что Путин и Субианто намерены обсудить широкий круг вопросов, включая возможные поставки нефти. В правительстве уточнили, что глава Индонезии также представит позицию страны, связанную с поддержанием международной стабильности и мира.

До этого министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия готова закупать у России нефть после смягчения санкций США. По его словам, главное для страны — наличие товара и его рыночная цена. По словам представителя правительства, Индонезия не ограничивается сотрудничеством с одним поставщиком и рассматривает разные варианты в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен контролировать рост цен на нефть, чтобы лишить Россию возможности увеличить доходы. Он также отметил, что после завершения ближневосточного конфликта и стабилизации рынка планируется вернуться к санкциям против российской нефтяной отрасли.

