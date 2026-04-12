Потенциальный покупатель нефти вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, она запланирована на 13 апреля, сообщили в пресс-службе правительства иностранного государства. Отмечается, что в ходе визита политики планируют обсудить ряд вопросов, включая поставки нефти.

Лидеры обсудят ряд стратегических вопросов, в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с правительством России и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть, — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что в ходе переговоров Субианто также обозначит позицию Индонезии «в поддержании стабильности и мира». Во время визита иностранного президента будут сопровождать министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и государственный секретарь кабинета Тедди Индра Виджая.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иностранный политик в беседе с российским лидером дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь.