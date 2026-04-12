Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
12 апреля 2026 в 20:49

Потенциальный покупатель нефти вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Индонезии Субианто обсудит с Путиным поставки российской нефти

Прабово Субианто Прабово Субианто Фото: Иван Секретарев/РИА Новости
Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, она запланирована на 13 апреля, сообщили в пресс-службе правительства иностранного государства. Отмечается, что в ходе визита политики планируют обсудить ряд вопросов, включая поставки нефти.

Лидеры обсудят ряд стратегических вопросов, в том числе энергетическую безопасность, продолжение сотрудничества с правительством России и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть, — сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что в ходе переговоров Субианто также обозначит позицию Индонезии «в поддержании стабильности и мира». Во время визита иностранного президента будут сопровождать министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и государственный секретарь кабинета Тедди Индра Виджая.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иностранный политик в беседе с российским лидером дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь.

Потенциальный покупатель нефти вылетел в Россию для встречи с Путиным
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

