13 апреля 2026 в 14:50

Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка

Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводка в Дагестане

Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия подтоплений после ливневых дождей в поселке Михайловка в Дагестан Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия подтоплений после ливневых дождей в поселке Михайловка в Дагестан Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ в связи с устранением последствий паводка в Дагестане, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он также назначил ответственных за устранения.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан 7 апреля 2026 года, — указывается в документе.

Также Путин поручил создать специальную комиссию для ликвидации последствий наводнения в Дагестане. В состав комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти, а также заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Марат Рамазанов. Возглавит комиссию глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, правительству совместно с МЧС дано поручение регулярно докладывать о ходе принимаемых мер.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
