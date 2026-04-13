Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия подтоплений после ливневых дождей в поселке Михайловка в Дагестан

Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводка в Дагестане

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ в связи с устранением последствий паводка в Дагестане, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он также назначил ответственных за устранения.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан 7 апреля 2026 года, — указывается в документе.

Также Путин поручил создать специальную комиссию для ликвидации последствий наводнения в Дагестане. В состав комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти, а также заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Марат Рамазанов. Возглавит комиссию глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, правительству совместно с МЧС дано поручение регулярно докладывать о ходе принимаемых мер.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.