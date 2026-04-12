12 апреля 2026 в 09:38

Стало известно количество домов в Дагестане, которые остаются под водой

МЧС России: более 500 домов в семи селах в Дагестане остаются подтопленными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Более 500 домов в семи населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными, сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере MAX. По данным ведомства, также под водой все еще остаются 45 участков автомобильных дорог и 556 приусадебных участков.

Спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия непогоды в Дагестане и Чечне. В Республике Дагестан в семи населенных пунктах остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что 523 местных жителя, в том числе 173 ребенка, находятся в пунктах временного размещения. Вместе со спасателями работают все экстренные службы, совершая подворовые обходы и проводя дезинфекцию и санитарную обработку территорий. Для расчистки и вывоза мусора привлекается инженерная техника.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

Регионы
Дагестан
наводнения
паводки
подтопления
дома
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

