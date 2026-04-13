13 апреля 2026 в 15:53

Карьерный консультант ответила, столкнутся ли россияне с волной сокращений

Карьерный консультант Владимирская: россияне столкнутся с волной сокращений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россиянам предстоит столкнуться с волной сокращений, заявила KP.RU карьерный консультант Алена Владимирская. Она призвала граждан не паниковать и подготовиться к новым реалиям жизни.

Ждать повышения зарплаты не надо. Но и бояться, что мы все умрем под забором, тоже не нужно. Да, будут сокращения, но при этом будет и работа. Возможно, она будет не такая прекрасная, как мы привыкли в последние годы, во многих индустриях. Например, в IT или торговле люди переходили из одной компании в другую на зарплату в полтора-два раза больше, — рассказала Владимирская.

Карьерный консультант подчеркнула, что при сомнениях в стабильности стоит искать новые варианты работы и прокачивать навыки, чтобы сохранить конкурентоспособность. По ее словам, ситуацию на рынке труда сейчас нельзя назвать критической.

Ранее HR-эксперт Екатерина Агаева заявила, что в ближайшем будущем будут востребованы врачи, медсестры, психологи, инженеры и квалифицированные рабочие. Она отметила, что проблемы с работой также не грозят специалистам технологического сервиса, логистики и транспорта.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

