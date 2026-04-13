В Дагестане сократилось число подтопленных домов МЧС России: число подтопленных в Дагестане домов сократилось до 508

Число подтопленных в Дагестане домов сократилось до 508, сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале на платформе MAX. Речь идет о пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах.

На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог, — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве республики сообщили, что на Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана введены экстренные меры из-за обрушения грунта и потенциальной опасности разрушения дамб. Там пояснили, что был осуществлен регулируемый слив, понизивший общий уровень водоема, параллельно ведется очистка речного русла в районе водозаборного узла. Власти обратили внимание, что угроза прорыва полностью снята.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.