В Дагестане оценили риск прорыва дамбы на Мюрегинском водохранилище

В Дагестане предотвратили прорыв дамбы Мюрегинского водохранилища

На Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана введены экстренные меры из-за обрушения грунта и потенциальной опасности разрушения дамбы, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Там пояснили, что был осуществлен регулируемый слив, понизивший общий уровень водоема, параллельно ведется очистка речного русла в районе водозаборного узла.

На объекте, эксплуатируемом администрацией ООО «Красный Октябрь», были предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы, — говорится в сообщении.

Власти обращают внимание, что на текущий момент угроза прорыва полностью снята. Сообщается, что сквозных течей и внешних признаков деформации не зафиксировано, аварийный водосброс исправен.

Ранее правоохранители задержали в Дагестане бывшего гендиректора коммерческой компании по делу о нарушении правил эксплуатации гидротехнических сооружений. По версии следствия, руководитель организации, работавшей с объектами в Дербентском районе, не обеспечил безопасность и не проследил должным образом за состоянием инфраструктуры.