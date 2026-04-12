12 апреля 2026 в 19:59

В Дагестане оценили риск прорыва дамбы на Мюрегинском водохранилище

В Дагестане предотвратили прорыв дамбы Мюрегинского водохранилища

На Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана введены экстренные меры из-за обрушения грунта и потенциальной опасности разрушения дамбы, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Там пояснили, что был осуществлен регулируемый слив, понизивший общий уровень водоема, параллельно ведется очистка речного русла в районе водозаборного узла.

На объекте, эксплуатируемом администрацией ООО «Красный Октябрь», были предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы, — говорится в сообщении.

Власти обращают внимание, что на текущий момент угроза прорыва полностью снята. Сообщается, что сквозных течей и внешних признаков деформации не зафиксировано, аварийный водосброс исправен.

Ранее правоохранители задержали в Дагестане бывшего гендиректора коммерческой компании по делу о нарушении правил эксплуатации гидротехнических сооружений. По версии следствия, руководитель организации, работавшей с объектами в Дербентском районе, не обеспечил безопасность и не проследил должным образом за состоянием инфраструктуры.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
