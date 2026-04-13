13 апреля 2026 в 15:55

Назван вероятный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Кошкин: война на Ближнем Востоке может перейти в стадию стагнации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на Ближнем Востоке находится на грани перехода в стадию стагнации, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, ни у президента США Дональда Трампа, ни у руководства Ирана нет особого желания возобновлять боевые действия.

Мы убедились, что Трамп может решиться на все, что даже не предполагает мировая общественность. Мы видим, что переговоры ничем не окончились. Сначала Иран блокировал [Ормузский пролив]. Теперь Трамп устроил блокаду того, что уже было заблокировано, чтобы весь мир видел, что это сделал он. Я лично так расцениваю, но это все для того, чтобы пополнить запасы, подогнать флот. Сейчас идет процесс воспроизводства ракет, чтобы подтянуть вооружение как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля и США. Мы видим ярко выраженную передышку, которой не хватало для того, чтобы возобновить боевые действия. Но дело в том, что и возобновлять-то особо нет желания ни у американцев, ни у иранцев. И, откровенно говоря, мы можем остаться в ситуации «ни мира, ни войны», — прокомментировал Кошкин.

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов предположил, что США и Иран заключат долгосрочное мирное соглашение в апреле. По его мнению, блокада Ормузского пролива не продлится дольше пары недель.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
