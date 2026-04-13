Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:41

Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив

Политолог Рар: ФРГ и Британия втянутся в бои за Ормузский пролив по просьбе США

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия и Великобритания могут вступить в конфликт за контроль над Ормузским проливом по запросу Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его мнению, остальные европейские страны, вероятнее всего, откажут в такой просьбе.

Как в украинском конфликте, европейцы будут сейчас стремиться к диалогу по Ирану, требовать от американцев, чтобы те их тоже посадили за стол переговоров. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Германию, чтобы договориться о военной поддержке европейцев для США. Многие страны Европы откажут американцам в помощи, но немцы с французами и англичанами, вероятно, пойдут навстречу США и отправят военные корабли в Ормузский пролив. Но будут настаивать на том, чтобы их впредь обо всем происходящем информировали. Для немцев поддержка Израилю, который, как и американцы, застрял в войне с Ираном, превыше всего, — сказал Рар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах организовать международную конференцию с Великобританией, на которой обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе, не вовлекая США и Израиль в конфликт с Ираном. Он подчеркнул важность скорейшего дипломатического урегулирования спора.

Европа
Германия
Великобритания
США
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.