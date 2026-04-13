Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив

Германия и Великобритания могут вступить в конфликт за контроль над Ормузским проливом по запросу Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. При этом, по его мнению, остальные европейские страны, вероятнее всего, откажут в такой просьбе.

Как в украинском конфликте, европейцы будут сейчас стремиться к диалогу по Ирану, требовать от американцев, чтобы те их тоже посадили за стол переговоров. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Германию, чтобы договориться о военной поддержке европейцев для США. Многие страны Европы откажут американцам в помощи, но немцы с французами и англичанами, вероятно, пойдут навстречу США и отправят военные корабли в Ормузский пролив. Но будут настаивать на том, чтобы их впредь обо всем происходящем информировали. Для немцев поддержка Израилю, который, как и американцы, застрял в войне с Ираном, превыше всего, — сказал Рар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах организовать международную конференцию с Великобританией, на которой обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе, не вовлекая США и Израиль в конфликт с Ираном. Он подчеркнул важность скорейшего дипломатического урегулирования спора.