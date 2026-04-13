Врач предупредил о неочевидной привычке, незаметно портящей осанку Отоларинголог Алиев: привычка дышать через рот может незаметно испортить осанку

Привычка дышать через рот может незаметно испортить осанку и вызвать проблемы со здоровьем, предупредил в беседе с Lenta.ru отоларинголог Алигусейн Алиев. По его словам, дело в том, что от этого перенапрягаются мышцы шеи и, как следствие, возникает сутулость.

Если не избавиться от привычки дышать через рот, в дальнейшем это может спровоцировать развитие нарушений опорно-двигательного аппарата, — подчеркнул Алиев.

Врач отметил, что решение проблемы требует комплексного подхода. Недостаточно просто восстановить носовое дыхание — рекомендованы консультация ортодонта и при необходимости миофункциональная терапия.

