13 апреля 2026 в 17:16

Врач предупредил о неочевидной привычке, незаметно портящей осанку

Отоларинголог Алиев: привычка дышать через рот может незаметно испортить осанку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Привычка дышать через рот может незаметно испортить осанку и вызвать проблемы со здоровьем, предупредил в беседе с Lenta.ru отоларинголог Алигусейн Алиев. По его словам, дело в том, что от этого перенапрягаются мышцы шеи и, как следствие, возникает сутулость.

Если не избавиться от привычки дышать через рот, в дальнейшем это может спровоцировать развитие нарушений опорно-двигательного аппарата, — подчеркнул Алиев.

Врач отметил, что решение проблемы требует комплексного подхода. Недостаточно просто восстановить носовое дыхание — рекомендованы консультация ортодонта и при необходимости миофункциональная терапия.

Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов заявил, что физическая активность и правильная осанка помогут школьникам избежать сколиоза. По его словам, также следует правильно организовать рабочее место ребенка.

Здоровье
врачи
заболевания
вредные привычки
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
