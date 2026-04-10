Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 06:20

Ортопед объяснил, как предотвратить сколиоз у школьников

Врач Термитов: физнагрузка и правильная осанка спасут школьников от сколиоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Физическая активность и правильная осанка помогут школьникам избежать сколиоза, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов. По его словам, также следует правильно организовать рабочее место ребенка.

Для предотвращения сколиоза правильно организуйте рабочее место. Покупка стола или стула на вырост — это заведомо плохая идея. Ноги должны быть согнуты в коленях, а стопы — стоять на полу. Локтям нужно свободно ложиться на стол, а расстояние от учебника до глаз должно быть не менее 30 см. Ребенок будет сидеть так, как ему удобно, а не в соответствии с правилами. Задача родителей — объяснить, что неправильная поза может привести к сколиозу. Также следует прибегать к адекватным физическим нагрузкам. Спорт, связанный с подъемом тяжестей, — не лучший выбор для растущего организма. Лучше сделать выбор в пользу легкой атлетики, лечебной гимнастики, плавания или аквааэробики, — посоветовал Термитов.

Ранее ортопед Анастасия Ваулина заявила, что без своевременного лечения сколиоз у ребенка может привести к смещению и сдавливанию внутренних органов. По ее словам, эта болезнь также вызывает перегрузку мышц спины и межпозвонковых дисков.

Здоровье
дети
советы
школьники
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.