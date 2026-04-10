Ортопед объяснил, как предотвратить сколиоз у школьников

Физическая активность и правильная осанка помогут школьникам избежать сколиоза, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов. По его словам, также следует правильно организовать рабочее место ребенка.

Для предотвращения сколиоза правильно организуйте рабочее место. Покупка стола или стула на вырост — это заведомо плохая идея. Ноги должны быть согнуты в коленях, а стопы — стоять на полу. Локтям нужно свободно ложиться на стол, а расстояние от учебника до глаз должно быть не менее 30 см. Ребенок будет сидеть так, как ему удобно, а не в соответствии с правилами. Задача родителей — объяснить, что неправильная поза может привести к сколиозу. Также следует прибегать к адекватным физическим нагрузкам. Спорт, связанный с подъемом тяжестей, — не лучший выбор для растущего организма. Лучше сделать выбор в пользу легкой атлетики, лечебной гимнастики, плавания или аквааэробики, — посоветовал Термитов.