Самолет премьера Испании не смог долететь до Армении

Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, который направлялся в Ереван на заседание Европейского политического сообщества, совершил экстренную посадку в турецкой столице Анкаре. Причиной стала техническая неисправность на борту, сообщил телеканал NTV.

По его данным, неисправность не является серьезной, однако решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности. Испанский премьер проведет ночь в Анкаре и вылетит в Ереван утром. Инцидент не повлияет на участие Санчеса в саммите — глава испанского правительства присоединится к европейским лидерам после небольшой задержки.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Однако Армению он посетил без своей супруги Брижит. В столицу для участия в саммите также прибыли премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Марк Карни, Польши Дональд Туск и Чехии Андрей Бабиш, президент Молдавии Майя Санду, председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие известные политики.