04 мая 2026 в 00:58

В МИД РФ раскрыли, зачем детям дипломатов навязывают гражданство США

Захарова: детям российских дипломатов навязывают гражданство США для давления

МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Принудительное предоставление американского гражданства детям российских дипломатов — это инструмент давления со стороны Госдепартамента, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для «Ведомостей». Она назвала такие действия противоречащими нормам международного права и двусторонним соглашениям.

Произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на наш персонал — вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка «новой нормальности»?говорится в статье Захаровой.

Дипломат напомнила, что согласно Консульской конвенции 1964 года, заключенной между СССР и США, сотрудники консульских учреждений и члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей. Захарова подчеркнула, что на протяжении более 60 лет этот документ толковался сторонами как исключающий возможность принудительного распространения гражданства страны пребывания на детей консульских работников. Действия Госдепартамента, по ее словам, нарушают также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и двусторонние договоренности.

Ранее Захарова жестко отчитала Организацию Объединенных Наций и ЮНЕСКО за попытку уйти от ответственности. Они, по мнению дипломата, пытаются оправдать украинских преступников. Эти организации предпочитают не замечать умышленные убийства и атаки на российских журналистов и военных корреспондентов.

Власть
США
Мария Захарова
Госдеп США
