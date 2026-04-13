13 апреля 2026 в 17:20

В ГД оценили новый вариант лимита на легионеров в РПЛ

Журова: болельщики не всегда реагируют хорошо, когда видят много легионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне не всегда реагируют хорошо, когда смотрят футбол и видят большое количество легионеров, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что в связи с новым лимитом на иностранцев некоторые команды могут начать играть хуже.

Когда россияне смотрят футбол и видят много легионеров, они реагируют на это не всегда хорошо. Кажется, что нет дороги молодым и перспективным, потому что их места занимают иностранцы. Да, легионеры добавляют, особенно если они сильные, и команда может себе позволить их купить. Возможно, некоторые клубы начнут играть из-за этого хуже и болельщики будут искать виноватых среди тех, кто этот лимит ужесточил, — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

лимит
легионеры
