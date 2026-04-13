13 апреля 2026 в 17:01

Нижегородские врачи спасли мужчину с огромной кистой в области шеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко прооперировали мужчину с большой кистой в области шеи, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на хирурга Андрея Ведяшова. Новообразование появилось у пациента еще около 15 лет назад.

Со временем киста начала расти и достигла размера, сопоставимого с яйцом. Как выяснилось, новообразование было врожденным и доброкачественным. Оно начало увеличиваться в связи с аномалией щитовидно-язычного протока.

Ранее якутские врачи вернули к жизни пациента после пяти часов клинической смерти. Мужчину ввели в искусственную кому, он пришел в себя через сутки, а через пять дней был выписан из больницы.

До этого в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок поступил с рвотой и острой болью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
Максимализм США «похоронил» все шансы на мир с Ираном
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

