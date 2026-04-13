Нижегородские врачи спасли мужчину с огромной кистой в области шеи

Специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко прооперировали мужчину с большой кистой в области шеи, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на хирурга Андрея Ведяшова. Новообразование появилось у пациента еще около 15 лет назад.

Со временем киста начала расти и достигла размера, сопоставимого с яйцом. Как выяснилось, новообразование было врожденным и доброкачественным. Оно начало увеличиваться в связи с аномалией щитовидно-язычного протока.

Ранее якутские врачи вернули к жизни пациента после пяти часов клинической смерти. Мужчину ввели в искусственную кому, он пришел в себя через сутки, а через пять дней был выписан из больницы.

До этого в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок поступил с рвотой и острой болью.