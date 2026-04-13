«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink

Страны НАТО намерены реализовать коварные планы по уничтожению российского аналога системы Starlink, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Альянс готов пойти на любые меры, включая попытки выведения отечественных спутников из строя.

К сожалению, нам стоит ожидать, что будет попытка сбития и уничтожения тех спутников, которые мы сейчас выводим на орбиту. Они буквально заставляют НАТО сходить с ума. Это такая же глобальная система позиционирования, как и Starlink, то есть максимальное количество информации будет стекаться с земной поверхности. Причем наша система совершеннее, РФ не требуется выводить 1 тыс. спутников, как предпринимателю Илону Маску. Мы умеем объединять данные нескольких аппаратов и работать более интенсивно. НАТО сейчас ляжет костьми, чтобы этого не произошло, поэтому стоит ожидать попытки выведения наших спутников из строя с поверхности Земли. Так как в космосе нельзя будет списать это на украинцев никаким образом, — сказал Артамонов.

Ранее сообщалось, что российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», они могут стать альтернативой Starlink компании SpaceX Маска. Запуск — часть масштабного проекта, который РФ хочет расширить для создания суверенной спутниковой интернет-сети.