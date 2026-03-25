25 марта 2026 в 10:33

В США узнали о российских спутниках-аналогах Starlink

Bloomberg: спутники системы «Рассвет» могут стать конкурентом Starlink

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» — они могут стать альтернативой Starlink компании SpaceX Илона Маска, передает агентство Bloomberg. Запуск — часть масштабного проекта, который РФ хочет расширить для создания суверенной спутниковой интернет-сети.

До этого в SpaceX сообщили о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь со спутником, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым. Представители SpaceX отметили, что спутник остается в основном целым, продолжает вращаться и вскоре войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит в течение нескольких недель.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне спецоперации на Украине полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения Starlink. Кроме того, военкор опроверг слухи о нехватке автотехники.

Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

