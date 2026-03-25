В США узнали о российских спутниках-аналогах Starlink

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» — они могут стать альтернативой Starlink компании SpaceX Илона Маска, передает агентство Bloomberg. Запуск — часть масштабного проекта, который РФ хочет расширить для создания суверенной спутниковой интернет-сети.

До этого в SpaceX сообщили о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь со спутником, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым. Представители SpaceX отметили, что спутник остается в основном целым, продолжает вращаться и вскоре войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит в течение нескольких недель.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне спецоперации на Украине полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения Starlink. Кроме того, военкор опроверг слухи о нехватке автотехники.