13 апреля 2026 в 18:15

Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском

Командира 157-й бригады ВСУ могут снять с должности за провал под Волчанском

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Командира 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Михаила Дзерина могут снять с должности за провалы под Волчанском и Сумами, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сам офицер считает, что его хотят «подставить».

По информации источника, украинские ресурсы вынужденно признали успешные действия российских войск в районе Новодмитровки. За оборону этого участка теперь отвечает комбриг 157-й ОМБр Дзерин, сменивший командование 119-й отдельной бригады теробороны.

Украинский офицер (Дзерин. — NEWS.ru) уверен, что в окружении [главкома ВСУ Александра] Сырского его хотят «подставить» и снять с должности, обвинив в потере позиций сначала в Волчанском районе Харьковской области, — говорится в сообщении.

Одновременно в 157-й бригаде продолжается доукомплектование подразделений спецпропаганды. В силовых структурах отметили, что это традиционная для ВСУ «приманка» для новобранцев: им обещают тыловую должность видеомонтажера, а отправляют в боевое подразделение.

Ранее стало известно, что российские войска поразили командный пункт 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Харьковской области, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также погиб офицер другой бригады — майор Валерий Данко.

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

