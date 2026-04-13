Командира 157-й бригады ВСУ могут снять с должности за провал под Волчанском

Командира 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Михаила Дзерина могут снять с должности за провалы под Волчанском и Сумами, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, сам офицер считает, что его хотят «подставить».

По информации источника, украинские ресурсы вынужденно признали успешные действия российских войск в районе Новодмитровки. За оборону этого участка теперь отвечает комбриг 157-й ОМБр Дзерин, сменивший командование 119-й отдельной бригады теробороны.

Украинский офицер (Дзерин. — NEWS.ru) уверен, что в окружении [главкома ВСУ Александра] Сырского его хотят «подставить» и снять с должности, обвинив в потере позиций сначала в Волчанском районе Харьковской области, — говорится в сообщении.

Одновременно в 157-й бригаде продолжается доукомплектование подразделений спецпропаганды. В силовых структурах отметили, что это традиционная для ВСУ «приманка» для новобранцев: им обещают тыловую должность видеомонтажера, а отправляют в боевое подразделение.

Ранее стало известно, что российские войска поразили командный пункт 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Харьковской области, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также погиб офицер другой бригады — майор Валерий Данко.