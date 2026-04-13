13 апреля 2026 в 17:57

«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии

Косачев: Россия и Венгрия могут сохранить прагматичные отношения

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отношения России и Венгрии могут сохранить прагматичный характер, заявил ИС «Вести» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, при этом именно от Будапешта должна исходить основная инициатива.

Я уверен, что наши отношения имеют все шансы на то, чтобы сохранить прагматичный характер, если и когда готовность к этому проявят новые венгерские власти, — сказал Косачев.

Сенатор также добавил, что новое правительство Венгрии первым делом начнет решать проблемы внутри страны. По его словам, Евросоюз будет меньше поддерживать Будапешт, потому что сейчас у него таких возможностей нет.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

