Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин будет этапирован в московское СИЗО-7 «Капотня», сообщает Telegram-канал Baza. Ближайшие две недели он проведет на карантине в этом учреждении.

Уточняется, что после этого его переведут в другую колонию для отбывания наказания. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Гособвинение запрашивало для него 7,5 года. В то же время дело его бывшей супруги Лерчек приостановили из-за лечения от рака.

До этого адвокат блогера сообщил, что дети Чекалиных останутся жить с матерью Валерией. Несмотря на тяжелую ситуацию и отбывание наказания отцом, адвокат Константин Третьяков подтвердил, что дети будут находиться именно с ней.

Кроме того, сам Чекалин заявил, что идет на заседание с чистой совестью и уверен в своей невиновности. Он подчеркнул, что детям тяжело из-за болезни матери и суда над ним, и признался, что предупредил их о возможном невозвращении домой.