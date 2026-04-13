13 апреля 2026 в 12:56

«Тяжело»: Чекалин раскрыл состояние детей на фоне судов и рака у Лерчек

Чекалин заявил, что его детям тяжело из-за рака у Лерчек

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем заявил, что его детям тяжело из-за болезни матери и суда над ним по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. Он подчеркнул, что идет на заседание с чистой совестью и уверен в своей невиновности, передает корреспондент NEWS.ru.

Детям тяжело, что у них мама болеет. У мамы — очередной курс химеотерапии. Я иду с чистой совестью. Я не виновен, — отметил блогер.

Чекалин также предупредил детей, что может не вернуться домой после судебного заседания. Он добавил, что сыновья и дочери плакали и были разочарованы этим.

Ранее Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело против Лерчек и ее бывшего супруга. По словам адвоката, основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности.

Чекалина до этого направила просьбу о смягчении приговора для экс-мужа. Блогер обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Лерчек также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.

Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

