«Тяжело»: Чекалин раскрыл состояние детей на фоне судов и рака у Лерчек Чекалин заявил, что его детям тяжело из-за рака у Лерчек

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем заявил, что его детям тяжело из-за болезни матери и суда над ним по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. Он подчеркнул, что идет на заседание с чистой совестью и уверен в своей невиновности, передает корреспондент NEWS.ru.

Детям тяжело, что у них мама болеет. У мамы — очередной курс химеотерапии. Я иду с чистой совестью. Я не виновен, — отметил блогер.

Чекалин также предупредил детей, что может не вернуться домой после судебного заседания. Он добавил, что сыновья и дочери плакали и были разочарованы этим.

Ранее Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело против Лерчек и ее бывшего супруга. По словам адвоката, основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности.

Чекалина до этого направила просьбу о смягчении приговора для экс-мужа. Блогер обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Лерчек также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.