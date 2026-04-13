Учитель повалил школьника на пол после оскорблений В Нижегородской области учитель и подросток устроили потасовку после оскорблений

В городе Дзержинск Нижегородской области учитель повалил школьника на пол после того, как подросток оскорбительно высказался в его адрес, сообщает NewsNN.ru. Как заявил министр образования региона Михаил Пучков, проверка показала, что в конфликте виноваты обе стороны.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как несколько подростков (трое из них состоят на внутришкольном учете) заглядывали в класс, мешали проведению урока, придумали педагогу обидную кличку, оскорбляли его и демонстративно курили вейпы. В какой-то момент учитель не сдержался и применил физическую силу к одному из учеников.

По словам чиновника, в ходе беседы один подросток полностью признал, что они с приятелями хотели просто поиздеваться над педагогом. После этого разговора ученик и его законные представители написали на имя директора школы заявление об отсутствии претензий к учителю.

Пучков рекомендовал педагогу обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства при министерстве образования, а также пообещал ему юридическую поддержку.

Ранее одноклассники напавшего на учительницу в Пермском крае заявили, что неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию.