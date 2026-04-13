Госдума рассмотрит новые меры поддержки бойцов СВО

Государственная дума рассмотрит шесть законопроектов о поддержке участников СВО, их близких и родственников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета. Новые нормы направлены на улучшение механизмов социальной поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщается на сайте Думы.

Государственная дума на этой неделе рассмотрит шесть законопроектов о поддержке участников специальной военной операции — наших солдат, офицеров и их близких, — сказал Володин.

Он напомнил, что с 2022 года парламент уже принял 160 законов для обеспечения проведения СВО и поддержки защитников страны. Новые инициативы касаются образования, трудовых гарантий, защиты денежных средств и реабилитации.

Во втором чтении 14 апреля планируется рассмотреть четыре законопроекта. Среди них — поправки в Трудовой кодекс, дающие участникам СВО приоритет при сокращении штата, а также изменения в закон об образовании, закрепляющие право супругов погибших бойцов на поступление в вузы по отдельной квоте.

Также во втором чтении обсудят защиту компенсаций участников боевых действий от взысканий и законопроект о бесплатном проезде для двух родственников раненого сотрудника Росгвардии до больницы и обратно. В первом чтении 14 апреля вынесут еще две инициативы. Одна из них устанавливает 35-часовую рабочую неделю для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, получивших инвалидность в бою.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, смогут однократно подать заявление на социальные услуги и выплаты. По его словам, помощь будет оказана с первого числа следующего месяца после подачи заявки.