Под матрасом или в банке: где и как спасать деньги от блокировок и инфляции

Каждый седьмой россиянин хранит накопления под матрасом, то есть держит сбережения в наличных, следует из мартовского исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин». NEWS.ru рассказывает, где сегодня реально можно и нужно хранить деньги, чтобы не остаться без средств при отключении интернета и не потерять их вследствие инфляции.

Чем банк может быть лучше матраса

В последнее время многие россияне всерьез задумываются, не проще ли хранить наличные дома, отмечают эксперты. По их словам, повод для таких мыслей дают и периодические перебои с интернетом, и ужесточение банковского контроля за выдачей наличных. Однако такая стратегия недальновидна. Главный враг наличных, лежащих без движения, — инфляция.

Кроме того, хранение крупных сумм дома сопряжено с рисками, о которых часто забывают. Пожар, кража — реальные угрозы, и государство не застрахует ваши сбережения, в отличие от банковского депозита, покрытого системой страхования вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, сказала в беседе с NEWS.ru заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Самыми доступными и надежными инструментами, позволяющими сохранить деньги, по-прежнему остаются банковские вклады и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Банковский депозит, особенно если открыть его на длительный срок, позволяет зафиксировать доходность выше уровня инфляции», — отметила она.

Хотя после снижения ключевой ставки Центробанка средние ставки по вкладам немного уменьшились, трехлетние депозиты в крупнейших банках все еще дают достаточно высокую доходность, добавила экономист.

Что касается ИИС, его главное преимущество — налоговые вычеты. Инвестор может вернуть до 52 тыс. рублей ежегодно, просто пополняя счет, а также полностью освободить полученный инвестиционный доход от налога. «Такой подход защищает от инфляции и позволяет не терять реальную стоимость накоплений год за годом», — заключила Фрумина.

Что дают программы накопительного страхования жизни

Если цель ваших накоплений — пять лет, можно воспользоваться программой накопительного страхования жизни с таким же сроком, считает директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. Ее суть в том, что человек ежегодно делает взносы, а страховая компания начисляет на них доход, который фиксируется в договоре.

«Допустим, вы решили отчислять по 150 000 рублей в год. Со ставкой 35% на каждый взнос через пять лет получите 1 012 500 рублей. Из них 750 000 рублей — это вложенные средства, а 265 500 рублей — сумма, начисленная страховщиком за период действия договора (или по 52 500 рублей в год). При этом капитал можно увеличить, оформляя каждый год налоговый вычет», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Еще одна, по его словам, альтернатива банковскому вкладу подойдет тому, кто уже успел сформировать капитал и хочет его приумножить. Она позволяет зафиксировать доход на длительный срок — до пяти лет. «Допустим, вы решили вложить 200 000 рублей — через пять лет страховая компания выплатит 335 000 рублей. Из них 135 000 рублей — это дополнительный доход (или 27 000 рублей в год при ставке 13,5% годовых). Его можно увеличить благодаря получению налогового вычета», — отметил эксперт.

Преимущество таких программ — страхование жизни. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью человека, накопленные деньги за него в кратчайшие сроки получит тот, кто был указан в договоре выгодоприобретателем. Обычно при предоставлении всех необходимых документов на это уходит до 10 рабочих дней. По другим инструментам, как правило, требуется ждать не менее шести месяцев — таков законодательный срок вступления в наследство.

Чем полезна программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Ее главная особенность — государственное софинансирование, уникальное для российского рынка и зависящее от уровня доходов участника. Но важно помнить: завершить программу получится не раньше выхода на пенсию или через 15 лет с момента ее открытия. Риск по программе оценивается как низкий, поскольку инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов законодательно ориентирована на безубыточность.

«Важно учитывать, что доходность по ПДС не гарантирована и может быть равна нулю, однако финансовый результат не может быть отрицательным. Итоговый доход будет зависеть от инвестиционной деятельности фонда», — подчеркнул Борзунов.

Пример: мужчина, 50 лет, пенсия — через 10 лет, ежемесячный доход — 80 000 рублей. Размер государственной поддержки зависит от уровня официального среднемесячного дохода, но не превышает 36 000 рублей в год. Возможный срок доплат — до 10 лет. Участник программы планирует ежемесячно отчислять по 3000 рублей. В результате через 10 лет ему гарантированно выплатят 720 000 рублей: из них 360 000 рублей — собственные взносы за 10 лет, а еще 360 000 рублей — софинансирование со стороны государства (по 36 000 рублей ежегодно). Дополнительно негосударственный пенсионный фонд выплатит инвестиционный доход, если сбережения принесут прибыль. Кроме того, капитал можно увеличить за счет налогового вычета.

При ставке НДФЛ:

13% — возврат до 52 000 рублей в год;

15% — до 60 000 рублей в год;

18% — до 72 000 рублей в год;

20% — до 80 000 рублей в год;

22% — до 88 000 рублей в год.

Читайте также:

До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин

40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно

До 500 тыс. за кв. м: цены на жилье в 2026 году, семейная ипотека, льготы