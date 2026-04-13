«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ

МИД: Россия добивается от ФРГ выплат блокадникам нееврейского происхождения

Россия требует равного отношения к жертвам нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она оценила решение ФРГ оказать финансовую помощь блокадникам еврейского происхождения, передает РИА Новости.

Выплаты получали только те, кто мог доказать еврейскую национальность. А с остальными что? Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха, — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что МИД направил в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, это необходимо для сохранения исторической памяти.

Ранее представитель МИД заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем заявил, что сохранение нацистского режима в Киеве остается для Евросоюза приоритетной целью вне зависимости от обстоятельств. Он подчеркнул, что украинские власти продолжат агрессивные действия в адрес России.

