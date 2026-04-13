13 апреля 2026 в 18:58

Напавшим на журналиста «Известий» злоумышленникам грозит новое наказание

В деле напавших на журналиста Полторанина могут появиться новые статьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Продавцам государственных номеров, которые избили корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, грозит дополнительное обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса, заявил адвокат журналиста Михаил Мушаилов. Следствие проверяет возможность квалификации их действий как незаконное лишение свободы и неправомерный доступ к компьютерной информации, передает РЕН ТВ.

Они признают фактические обстоятельства — применение силы в отношении потерпевшего Полторанина, — сказал защитник.

Злоумышленники не только применили силу к журналисту, но и стерли с его мобильного телефона фотогалерею и другие файлы, фактически полностью обнулив устройство. Эти действия также являются преступлением и преследуются по закону.

Ранее Полторанин сообщил, что сотрудников компании «Красивая серия» Александра Фомина и Артура Давыдова, которых обвиняют в нападении на корреспондента, оставили под арестом. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу.

Прежде экс-начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева приговорили к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Экс-чиновник освобожден от фактического отбывания наказания, так как суд зачел период его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
