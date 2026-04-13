Напавшим на журналиста «Известий» злоумышленникам грозит новое наказание В деле напавших на журналиста Полторанина могут появиться новые статьи

Продавцам государственных номеров, которые избили корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, грозит дополнительное обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса, заявил адвокат журналиста Михаил Мушаилов. Следствие проверяет возможность квалификации их действий как незаконное лишение свободы и неправомерный доступ к компьютерной информации, передает РЕН ТВ.

Они признают фактические обстоятельства — применение силы в отношении потерпевшего Полторанина, — сказал защитник.

Злоумышленники не только применили силу к журналисту, но и стерли с его мобильного телефона фотогалерею и другие файлы, фактически полностью обнулив устройство. Эти действия также являются преступлением и преследуются по закону.

Ранее Полторанин сообщил, что сотрудников компании «Красивая серия» Александра Фомина и Артура Давыдова, которых обвиняют в нападении на корреспондента, оставили под арестом. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу.

