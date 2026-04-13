13 апреля 2026 в 18:37

Цеповяз ослеп? Известный бандит может выйти по УДО из-за состояния здоровья

Вячеслав Цеповяз
Участник банды Цапков может выйти на свободу по УДО, если окончательно потеряет зрение. NEWS.ru рассказывает, что известно о жизни приговоренного к 20 годам колонии Вячеслава Цеповяза.

Лишился статуса

Вячеслав Цеповяз, один из руководителей преступной группировки, известной как банда Цапков, лишился неформального статуса «смотрящего» в исправительной колонии ИК-26 Волгоградской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Причиной стало стремительное ухудшение зрения: по данным источников, осужденный практически утратил способность видеть.

Ситуация осложнилась после того, как родственники передали ему корректирующие очки, приобретенные без назначения врача, что якобы лишь ускорило снижение зрения. Из-за невозможности безопасно работать с мелкими деталями администрация учреждения отстранила Цеповяза от трудовых обязанностей у станков.

Ранее заключенный пользовался относительными привилегиями в быту, однако с потерей статуса и ухудшением здоровья эти условия стали недоступны.

Ослепнет — и на УДО?

Близкие осужденного, по данным SHOT, рассчитывают, что приобретенная в местах лишения свободы слепота позволит ходатайствовать о его досрочном освобождении по медицинским показаниям. На текущий момент заявление об УДО в суд еще не подано.

Первоочередной задачей остается организация независимого обследования и срочное направление на операцию по коррекции зрения. Последний осмотр офтальмолога проводился в 2025 году, когда специалисты подтвердили высокий риск полной потери зрения и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Правая рука Цапка

Вячеслав Цеповяз фигурирует в уголовных делах как правая рука Сергея Цапка и активный участник группировки, на счету которой 19 убийств, совершенных в станице Кущевской Краснодарского края. Его тюремное поведение неоднократно обсуждалось в СМИ и становилось поводом для проверок со стороны надзорных органов.

В разное время в публичное пространство попадали материалы, на которых запечатлено, что осужденный употреблял в камере красную икру и другие продукты, не входящие в стандартный рацион заключенного. Несколько лет назад он также оказался в центре скандала, связанного с фактическим предоставлением ему «отпуска» в условиях следственного изолятора.

Читайте также:

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья

Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко

Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Жалуется на адвоката: златоустовский маньяк не смог оспорить пожизненное

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

Владимир Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
