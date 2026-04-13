Цеповяз ослеп? Известный бандит может выйти по УДО из-за состояния здоровья

Участник банды Цапков может выйти на свободу по УДО, если окончательно потеряет зрение. NEWS.ru рассказывает, что известно о жизни приговоренного к 20 годам колонии Вячеслава Цеповяза.

Лишился статуса

Вячеслав Цеповяз, один из руководителей преступной группировки, известной как банда Цапков, лишился неформального статуса «смотрящего» в исправительной колонии ИК-26 Волгоградской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Причиной стало стремительное ухудшение зрения: по данным источников, осужденный практически утратил способность видеть.

Ситуация осложнилась после того, как родственники передали ему корректирующие очки, приобретенные без назначения врача, что якобы лишь ускорило снижение зрения. Из-за невозможности безопасно работать с мелкими деталями администрация учреждения отстранила Цеповяза от трудовых обязанностей у станков.

Ранее заключенный пользовался относительными привилегиями в быту, однако с потерей статуса и ухудшением здоровья эти условия стали недоступны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослепнет — и на УДО?

Близкие осужденного, по данным SHOT, рассчитывают, что приобретенная в местах лишения свободы слепота позволит ходатайствовать о его досрочном освобождении по медицинским показаниям. На текущий момент заявление об УДО в суд еще не подано.

Первоочередной задачей остается организация независимого обследования и срочное направление на операцию по коррекции зрения. Последний осмотр офтальмолога проводился в 2025 году, когда специалисты подтвердили высокий риск полной потери зрения и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Правая рука Цапка

Вячеслав Цеповяз фигурирует в уголовных делах как правая рука Сергея Цапка и активный участник группировки, на счету которой 19 убийств, совершенных в станице Кущевской Краснодарского края. Его тюремное поведение неоднократно обсуждалось в СМИ и становилось поводом для проверок со стороны надзорных органов.

В разное время в публичное пространство попадали материалы, на которых запечатлено, что осужденный употреблял в камере красную икру и другие продукты, не входящие в стандартный рацион заключенного. Несколько лет назад он также оказался в центре скандала, связанного с фактическим предоставлением ему «отпуска» в условиях следственного изолятора.

