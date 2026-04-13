Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 19:05

В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив

Парламент Ирана: у США нет рычагов для блокировки Ормузского пролива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У США нет никаких рычагов для блокировки Ормузского пролива, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди. По его словам, даже союзники Вашингтона по НАТО не готовы поддержать эту инициативу.

У президента США нет никаких рычагов для блокировки Ормузского пролива, даже члены НАТО не готовы были поддержать эту глупость, — сказал Боруджерди.

Депутат считает, что слова Трампа о блокировке пролива — это просто пропаганда. Боруджерди подчеркнул, что любое военное подразделение, решившее последовать этим пустым заявлениям, будет уничтожено иранскими вооруженными силами до того, как успеет что-то предпринять.

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива. Таким образом было исполнено поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

До этого Китай призвал обеспечить свободную навигацию в Ормузском проливе, назвав это жизненно важным для мировой торговли и энергобезопасности. Представитель МИД Го Цзякунь выступил за сдержанность сторон и подтвердил готовность Пекина содействовать урегулированию кризиса.

Иран
США
Ормузский пролив
депутаты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.