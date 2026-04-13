В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив

У США нет никаких рычагов для блокировки Ормузского пролива, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди. По его словам, даже союзники Вашингтона по НАТО не готовы поддержать эту инициативу.

У президента США нет никаких рычагов для блокировки Ормузского пролива, даже члены НАТО не готовы были поддержать эту глупость, — сказал Боруджерди.

Депутат считает, что слова Трампа о блокировке пролива — это просто пропаганда. Боруджерди подчеркнул, что любое военное подразделение, решившее последовать этим пустым заявлениям, будет уничтожено иранскими вооруженными силами до того, как успеет что-то предпринять.

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива. Таким образом было исполнено поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

До этого Китай призвал обеспечить свободную навигацию в Ормузском проливе, назвав это жизненно важным для мировой торговли и энергобезопасности. Представитель МИД Го Цзякунь выступил за сдержанность сторон и подтвердил готовность Пекина содействовать урегулированию кризиса.