12 апреля 2026 в 10:52

«На орбите перевернули мир»: Володин почтил космический подвиг Гагарина

Володин: полет Гагарина в космос в 1961 году перевернул мир

Юрий Гагарин Юрий Гагарин Фото: Russian Look/Global Look Press
Подвиг космонавта Юрия Гагарина и первый пилотируемый полет в космос навсегда открыли человечеству путь к звездам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. Он также отметил заслуги первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Сегодня 65 лет событию, которое невозможно переоценить. 12 апреля 1961 года впервые человек отправился в космос. Им был наш Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день навсегда вошел в историю. 108 минут Кедра (позывной Гагарина во время полета. — NEWS.ru) на орбите перевернули мир. Гагарин проложил людям дорогу к звездам, — написал Володин.

Спикер подчеркнул, что для России такие имена, как Циолковский, Королев, Гагарин и Терешкова, а также все те, кто вложил силы в освоение космоса, стали частью истории. Именно они, подчеркнул Володин, создали базу, с помощью которой потомки смогли не только сохранить достижения прошлого, но и обеспечить технологический суверенитет страны в будущем.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат. По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории.

Вячеслав Володин
Юрий Гагарин
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
