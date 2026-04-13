Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в соцсетях поделилась снимками с празднования Пасхи. Поклонники пришли в восторг от внешности 76-летней артистки и оставили множество комплиментов в комментариях.

Светлый праздник прошел, а свет в душе остался, — написала знаменитость.

На фото Примадонна предстала в серебристой кофте, пышной мини-юбке и балетках. На одном из снимков знаменитость позирует с ростовой куклой в виде зайца.

Публикация набрала более 19,5 тысячи лайков. Фанаты не скупились на теплые слова. Они заявили, что певица выглядит великолепно и молодо.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева вернется в Россию в свой день рождения, 15 апреля. По его словам, поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

Между тем певица Вика Цыганова заявила о готовности исполнять песни Пугачевой. Она отметила, что могла бы добавить в свой репертуар несколько произведений коллеги. По ее мнению, в творчестве Пугачевой нет ярко выраженных патриотических композиций, однако среди них есть отдельные песни, которые ей близки по настроению.