10 апреля 2026 в 12:09

Врачи спасли ребенка, съевшего обивку дивана

Московские хирурги извлекли из желудка мальчика обивку дивана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе.

После обследования выяснилось, что мальчик на протяжении нескольких дней поедал обивку дивана, о чем не догадывалась семья, — говорится в сообщении.

Изначально медики попытались извлечь посторонний предмет с помощью эндоскопа, но из-за его габаритов это оказалось невозможным На следующий день ребенку сделали полостную операцию, которая продолжалась примерно час и прошла без каких-либо осложнений. На вторые сутки мальчика перевели из отделения реанимации в хирургическое отделение.

Одновременно с лечением ребенок получил психологическое сопровождение — его консультировал психолог в стационаре. После завершения терапии мальчика отправился домой.

Ранее врачи в Москве спасли мальчика, у которого в дыхательных путях застряли орехи кешью. У ребенка были одышка, свистящее дыхание и боль в груди. После бронхоскопии, во время которой были извлечены орехи, мальчик был выписан после наблюдения и контрольных осмотров.

