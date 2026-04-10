Врачи спасли ребенка, съевшего обивку дивана

В Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана, сообщил столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе.

После обследования выяснилось, что мальчик на протяжении нескольких дней поедал обивку дивана, о чем не догадывалась семья, — говорится в сообщении.

Изначально медики попытались извлечь посторонний предмет с помощью эндоскопа, но из-за его габаритов это оказалось невозможным На следующий день ребенку сделали полостную операцию, которая продолжалась примерно час и прошла без каких-либо осложнений. На вторые сутки мальчика перевели из отделения реанимации в хирургическое отделение.

Одновременно с лечением ребенок получил психологическое сопровождение — его консультировал психолог в стационаре. После завершения терапии мальчика отправился домой.

