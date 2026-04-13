«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта

«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта Покровская отметила работу Мазепина по снятию ограничений со спортсменов из РФ

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поблагодарила главу Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Дмитрия Мазепина за плодотворную работу по снятию ограничений со спортсменов. В разговоре с «Чемпионатом» специалист высоко оценила результат его работы.

Это радостная весть! Была надежда, что такое произойдет. У нас сильный президент — Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Вот результат его работы, — сказала Покровская.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований под национальным флагом и гимном. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Ограничения также сняты с белорусских атлетов.

Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Она рассказала, как сильно переживала из-за отсутствия флага РФ на Олимпийских играх в Токио и невозможности петь гимн страны, стоя на первой ступени пьедестала почета. Шишкина пожелала российским спортсменам новых побед.