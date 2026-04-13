13 апреля 2026 в 17:03

Лавров: Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва выражает готовность к выстраиванию отношений с новым венгерским правительством, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире ИС «Вести». При этом, по его словам, многое будет зависеть от того, как новое руководство страны будет понимать собственные национальные интересы.

Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством [Венгрии]. Все зависит от того, как это правительство понимает свои национальные интересы, — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.

Прежде сенатор Владимир Джабаров заявил, что победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали природный антибиотик
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

