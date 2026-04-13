Лавров: Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии

Москва выражает готовность к выстраиванию отношений с новым венгерским правительством, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире ИС «Вести». При этом, по его словам, многое будет зависеть от того, как новое руководство страны будет понимать собственные национальные интересы.

Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством [Венгрии]. Все зависит от того, как это правительство понимает свои национальные интересы, — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.

Прежде сенатор Владимир Джабаров заявил, что победа лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах не улучшит отношения между Венгрией и Украиной. По его словам, венгры по-прежнему недовольны прекращением поставок российской нефти из-за Киева.