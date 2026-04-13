В МИД России анонсировали визит Лаврова в Китай

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:14

МИД России: Лавров посетит Китай 14-15 апреля

Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит КНР, где встретится с китайским коллегой Ван И, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудят конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

14-15 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, — сказано в сообщении.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.

7 апреля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. В ходе беседы она представила Лаврову свою предвыборную программу.

Ранее стало известно, что в России ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом. По словам главы индонезийского МИД Сугионо, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Власть
Россия
Китай
Сергей Лавров
Ван И
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.