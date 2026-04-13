«Мы готовились»: Панкратов о допуске российских пловцов с флагом страны Экс-пловец Панкратов: решение World Aquatics можно только приветствовать

Полноценный допуск российских пловцов до соревнований был изначально запланирован в мае, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов. Он приветствует решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Это решение можно только приветствовать. Мы готовились к этому решению, потому что Дмитрий Мазепин (глава Федерации водных видов спорта России. — NEWS.ru) неоднократно говорил о допуске российских пловцов в мае. Это произошло уже в апреле. Тоже неплохо, — заявил Панкратов.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований под национальным флагом и гимном. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. Ограничения также сняты с белорусских атлетов.

Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Она рассказала, как сильно переживала из-за отсутствия флага РФ на Олимпийских играх в Токио и невозможности петь гимн страны, стоя на первой ступени пьедестала почета. Шишкина пожелала российским спортсменам новых побед.