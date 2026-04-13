Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:49

В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии

Депутат Журавлев: партия Мадьяра будет поддерживать Украину

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Партия «Тиса» нового главы правительства Венгрии Петера Мадьяра будет поддерживать Украину, что станет огромным минусом для России, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Будапешт и при экс-премьере Викторе Орбане не переставал быть для Москвы недружественным, а смена курса лишь усугубит ситуацию.

Между прочим, Венгрия не переставала быть для нас недружественной страной. Все действия Орбана объяснить можно не его пророссийской позицией, а заботой о благополучии для собственного государства. Будапешт ведь реально зависим от российских нефти и газа. Экс-премьер и к Украине относился объективно. Пожалуй, всем здравомыслящим людям понятно, что это черная дыра, куда исчезают деньги европейских налогоплательщиков. Новый глава правительства Мадьяр, скорее всего, будет просто идти на поводу у еврокомиссаров, поэтому даже в ущерб своей стране станет поддерживать киевский режим. Что для нас, естественно, огромный минус, — сказал Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовились»: Панкратов о допуске российских пловцов с флагом страны
Россиянам назвали природный антибиотик
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
