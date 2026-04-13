В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии

Партия «Тиса» нового главы правительства Венгрии Петера Мадьяра будет поддерживать Украину, что станет огромным минусом для России, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Будапешт и при экс-премьере Викторе Орбане не переставал быть для Москвы недружественным, а смена курса лишь усугубит ситуацию.

Между прочим, Венгрия не переставала быть для нас недружественной страной. Все действия Орбана объяснить можно не его пророссийской позицией, а заботой о благополучии для собственного государства. Будапешт ведь реально зависим от российских нефти и газа. Экс-премьер и к Украине относился объективно. Пожалуй, всем здравомыслящим людям понятно, что это черная дыра, куда исчезают деньги европейских налогоплательщиков. Новый глава правительства Мадьяр, скорее всего, будет просто идти на поводу у еврокомиссаров, поэтому даже в ущерб своей стране станет поддерживать киевский режим. Что для нас, естественно, огромный минус, — сказал Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не делает преждевременных прогнозов относительно развития отношений с Будапештом после выборов. По его словам, дальнейшая логика взаимодействия будет зависеть от позиции нового руководства Венгрии.