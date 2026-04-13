13 апреля 2026 в 18:29

Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ

Экс-нардеп Килинкаров: Мадьяру грозит конфронтация с ЕС при отказе от помощи ВСУ

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Лидеру победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петеру Мадьяру грозит конфронтация с Евросоюзом при отказе от военной помощи Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, политик вряд ли займет жесткую позицию ради интересов Венгрии.

Насколько Мадьяр будет последователен, мне трудно сказать. В любом случае, если он будет придерживаться такой линии, ему нужно будет вступить в конфронтацию с европейцами, которые точно не разделяют его точку зрения. Способен ли он на конфликт и будет ли этот конфликт — мне сложно сказать. По крайней мере, я сейчас оцениваю его как более проевропейского политика, нежели как человека, который готов жертвовать чем-то ради жесткой защиты интересов Венгрии, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что ближе к осени станет ясно, какого курса будет придерживаться Мадьяр. По его словам, пока победитель парламентских выборов будет занят формированием правительства.

Это касается и вопросов миграции, и того, что они называют европейскими ценностями, и вопросов энергетики. Не знаю, насколько он готов идти на такую конфронтацию. Посмотрим, какие будут его первые действия, но я думаю, что мы увидим их не раньше осени. Реальные шаги станут понятны только после формирования правительства, лето — это тоже своего рода мертвый сезон: депутаты в отпусках. А к осени уже станет ясно, какую политику будет проводить господин Мадьяр, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Мадьяр заявил, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита в размере €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.

Софья Якимова
Александр Ефимов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
