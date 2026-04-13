Британские больницы оказались в числе худших в мире

Больницы британской системы здравоохранения (NHS) заняли предпоследнее место в рейтинге из 22 государств по показателям выживаемости пациентов, сообщает издание Telegraph со ссылкой на доклад Института исследований государственной политики (IPPR). Хуже результаты только у США.

В статье отмечается, что анализ данных по 22 богатым странам показал: Соединенное Королевство находится в конце списка по так называемой предотвращаемой смертности — то есть преждевременной смерти, которой можно избежать при своевременном и эффективном лечении. Согласно графику, представленному изданием, количество предотвращаемых смертей на 100 тыс. человек в Британии составляет чуть более 70 случаев, а в США — примерно 95.

Лучшие показатели по выживаемости пациентов зафиксированы в Швейцарии (34 случая на 100 тысяч), Корее (45) и Швеции (48). За ними следуют Австралия, Франция и Нидерланды. Помимо США и Великобритании, низкие результаты продемонстрировали системы здравоохранения Германии, Португалии и Канады.

Ранее сообщалось, что водители в Великобритании стали активнее воровать топливо на фоне резкого роста цен, вызванного войной в Иране. На рисковый шаг идут в том числе владельцы премиальных автомобилей марок Ferrari, Aston Martin и Mercedes AMG GT.