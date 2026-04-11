11 апреля 2026 в 18:51

Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин

The Times: кража топлива в Британии выросла на 27% из-за скачка цен

Водители в Великобритании стали активнее воровать топливо на фоне резкого роста цен, вызванного войной в Иране, пишет газета The Times. По данным издания, на рисковый шаг идут в том числе владельцы премиальных автомобилей марок Ferrari, Aston Martin и Mercedes AMG GT.

В публикации говорится, что в марте ущерб от краж на 500 бензоколонках королевства вырос на 27% — с 8,3 до 10,6 тыс. фунтов стерлингов (от 857 тыс. до 1 млн рублей) в день. При экстраполяции на все 8,4 тыс. АЗС страны ежедневные потери достигали бы 178 тыс. фунтов стерлингов (18 млн рублей). Параллельно на 22% увеличилось число случаев, когда водители после заправки заявляют об отсутствии денег.

За кражу топлива британское законодательство предусматривает до двух лет тюрьмы, однако при сумме ущерба менее 50 фунтов (5163 рубля) полиция подобные дела обычно не расследует. По данным RAC, в марте средняя стоимость литра бензина в стране выросла до 1,58 фунта (163 рубля), дизеля — до 1,91 фунта (197 рублей).

Ранее в Ирландии власти приняли решение использовать бронетехнику для обеспечения работы заправок на фоне продолжающихся протестов против высоких цен на бензин. Протестные акции на тот момент не утихали уже трое суток.

