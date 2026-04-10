Военные на бронетехнике выехали «защищать» АЗС Ирландии от мирных граждан В Ирландии военные на бронетехнике выехали для охраны заправок на фоне протестов

В Ирландии власти приняли решение использовать бронетехнику для обеспечения работы заправок на фоне продолжающихся протестов против высоких цен на бензин, передает Telegram-канал «Звезда». Протестные акции не утихают уже трое суток.

В Дублине участники акции протеста на тракторах и грузовиках перекрыли ключевые транспортные артерии города и заблокировали работу единственного нефтеперерабатывающего предприятия страны — «Уайтгейт», расположенного в графстве Корк. Они требуют от правительства принять меры по поддержке населения и более активно противодействовать росту цен на горючее. Премьер-министр Михаэль Мартин охарактеризовал происходящее как «акт национального саботажа».

