10 апреля 2026 в 09:44

Военные на бронетехнике выехали «защищать» АЗС Ирландии от мирных граждан

В Ирландии военные на бронетехнике выехали для охраны заправок на фоне протестов

Дублин, Ирландия
В Ирландии власти приняли решение использовать бронетехнику для обеспечения работы заправок на фоне продолжающихся протестов против высоких цен на бензин, передает Telegram-канал «Звезда». Протестные акции не утихают уже трое суток.

В Дублине участники акции протеста на тракторах и грузовиках перекрыли ключевые транспортные артерии города и заблокировали работу единственного нефтеперерабатывающего предприятия страны — «Уайтгейт», расположенного в графстве Корк. Они требуют от правительства принять меры по поддержке населения и более активно противодействовать росту цен на горючее. Премьер-министр Михаэль Мартин охарактеризовал происходящее как «акт национального саботажа».

Ранее сообщалось, что в Багдаде на площади Ат-Тахрир состоялся митинг против авиаударов США и Израиля по Ирану. Собралось несколько тысяч человек, они размахивали флагами Ирака, требовали мира на Ближнем Востоке и осуждали действия США и Израиля. Протестные акции охватили свыше десяти иракских провинций.

