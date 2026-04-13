13 апреля 2026 в 18:47

Экс-нардеп ответил, почему Мадьяр выступает против поставок оружия Украине

Экс-нардеп Килинкаров: Мадьяр понимает, что венгры поддерживают позицию Орбана

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выступает против поставок оружия Украине, поскольку понимает, что граждане страны разделяют позиции бывшего премьер-министра Виктора Орбана, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, общество просто немного устало от Орбана.

Результаты выборов показали, что Орбан вроде бы понес катастрофическое поражение. Но это произошло скорее по техническим причинам, чем по политическим. На самом деле позицию Орбана разделяет значительная часть венгерского общества, и не считаться с этим Мадьяр не может. Отсюда эти заявления, что они не будут поставлять Украине оружие, будут вести переговоры с Москвой, им нужны российские нефть и газ. Он прекрасно понимает, что подавляющее большинство венгров поддерживало политику господина Орбана. Другое дело, что была усталость от самого Орбана, — сказал Килинкаров.

Ранее Мадьяр заявил, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита размером €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
ВСУ
Софья Якимова
Александр Ефимов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

