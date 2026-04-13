Экс-нардеп ответил, почему Мадьяр выступает против поставок оружия Украине

Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выступает против поставок оружия Украине, поскольку понимает, что граждане страны разделяют позиции бывшего премьер-министра Виктора Орбана, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, общество просто немного устало от Орбана.

Результаты выборов показали, что Орбан вроде бы понес катастрофическое поражение. Но это произошло скорее по техническим причинам, чем по политическим. На самом деле позицию Орбана разделяет значительная часть венгерского общества, и не считаться с этим Мадьяр не может. Отсюда эти заявления, что они не будут поставлять Украине оружие, будут вести переговоры с Москвой, им нужны российские нефть и газ. Он прекрасно понимает, что подавляющее большинство венгров поддерживало политику господина Орбана. Другое дело, что была усталость от самого Орбана, — сказал Килинкаров.

Ранее Мадьяр заявил, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита размером €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.