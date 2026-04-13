В Подмосковье усилили охрану лесов от пожаров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передаст в региональные службы 123 специальные машины для ликвидации пожаров, ведения хозяйственных работ и патрулирования, пишет 360.ru. За последние пять лет автопарк обновили на две трети. Сейчас лесное хозяйство обеспечили очередной партией машин: автоцистернами, лесовозами, тракторами и другой техникой.

Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы, — сказал Воробьев.

Из 123 единиц техники уже закуплено 96, в том числе 28 машин для пожаротушения, 27 — для хозяйственных работ и 41 — для патрулирования. В первую очередь их направят в наиболее нуждающиеся округа: Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Оставшиеся 27 машин поступят до конца июня.

Ранее заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов заявил, что в Свердловской области запустят проект, нацеленный на защиту населенных пунктов от лесных пожаров. Он уточнил, что для каждого поселения разработают индивидуальный комплекс мер.