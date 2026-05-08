Иран назвал условия для свободы судоходства в Ормузском проливе Иравани: Тегеран готов освободить судоходство в Ормузе при прекращении войны

Иран заявил о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе при выполнении ряда условий, сообщил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани во время своего выступления. По его словам, речь идет о снятии морской блокады и полном завершении военных действий.

Хотел бы подчеркнуть: Иран в полной мере готов восстановить нормальное движение судов и обеспечивать свободу навигации в Ормузском проливе при условии полного завершения войны и снятия незаконной блокады, — заявил Иравани.

Ранее представители военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана. В ВМС поблагодарили судовладельцев и капитанов за соблюдение установленных Ираном норм в Персидском и Оманском заливах. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон завершит военную операцию «Эпическая ярость» только в случае, если Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях.