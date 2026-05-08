Стало известно о новой партии сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Он уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Уничтожены еще пять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил: три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.