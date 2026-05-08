Заменит все, даже мясо птицы: диетолог раскрыла уникальные свойства кролика

Крольчатина — не такое популярное мясо, как птица или говядина, однако это не связано с отсутствием у него полезных свойств. Диетолог-терапевт Ольга Лушникова в интервью NEWS.ru рассказала, как выбрать продукт и кому он может заменить остальные виды мяса.

Крольчатина: красное и белое мясо

В белом мясе, в отличие от красного, относительно низкое содержание миоглобина — белка, который отвечает за транспортировку кислорода в мышцах и придает продукту насыщенный красный цвет. Мясо кролика, как и любое другое белое, считается диетическим, так как содержит меньше калорий и жиров, а также легче усваивается желудочно-кишечным трактом. Это особенно важно для людей с проблемами пищеварения.

Какими витаминами и минералами богата крольчатина

Мясо кролика богато полноценными, содержащими все незаменимые аминокислоты белками. На 100 г крольчатины приходится примерно 20–25 г белка и достаточно низкое содержание жира (8–11 г на 100 г) — это делает крольчатину идеальным мясом для спортсменов и людей, снижающих вес.

В мясе кролика содержится значительное количество витаминов группы В, особенно В3, В6, В12. Витамин В3 (РР, или ниацин) входит в состав коферментов НАД и НАДФ — важных игроков всех окислительно-восстановительных процессов в организме. Он помогает превращать белки, жиры и углеводы в энергию. За счет снижения уровня ЛПНП (так называемого плохого холестерина), триглицеридов и повышения ЛПВП («хорошего» холестерина) ниацин поддерживает сердечно-сосудистую систему, снижает риск атеросклероза, помогает нормализовать артериальное давление.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Витамин В12 крайне важен для адекватного кроветворения, процессов регенерации, поддержки нервной системы, процессов детоксикации в организме, энергетическом обмене. В6, в свою очередь, необходим для работы нервной системы, важен в синтезе таких нейромедиаторов, как серотонин и дофамин, играет роль в процессах детоксикации и в поддержке энергетического баланса, а также участвует в синтезе гемоглобина.

Есть в крольчатине витамины С и Е — важные природные антиоксиданты. Но важно помнить, что их содержится небольшое количество.

Мясо кролика богато ценными минералами, например железом (здесь крольчатина выигрывает в сравнении с индейкой или курицей — в 100 г мяса кролика содержится 3,3–4,5 мг железа (примерно столько же в говядине), тогда как в индейке и курице всего 0,9 мг на 100 г). Именно поэтому мясо кролика важно включать в рацион людям с железодефицитной анемией или недостаточностью железа.

Также крольчатина содержит калий, магний, цинк, селен, медь, фосфор и другие минералы. Кроме того, это мясо богато мононенасыщенной олеиновой и полиненасыщенной линолевой жирными кислотами, что обеспечивает его особую лечебную и питательную ценность.

Поскольку мясо кролика отличается почти равным соотношением внутреннего, подкожного и внутримышечного жира, можно считать все его части одинаково полезными. Избыток околопочечного жира, который достаточно легко удалить, наблюдается только у слишком откормленных взрослых кроликов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При каких болезнях ЖКТ крольчатина заменит другие виды мяса

Благодаря высокому содержанию белка и низкому количеству жира мясо кролика легко усваивается и совершенно точно рекомендовано при разных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, включая проблемы с печенью и желчным пузырем. Также крольчатину нужно включать в рацион людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением или избыточной массой тела, а также профессиональным спортсменам.

Это мясо рекомендовано тем, кто проходит восстановительный период после операционных вмешательств, обильных кровопотерь или химиотерапии. Его также важно употреблять людям, страдающим анемией и другими дефицитарными состояниями.

Мясо кролика — отличный вариант для составления разнообразного и вкусного здорового рациона абсолютно любого человека, за исключением тех, у кого есть аллергическая реакция на него. Употребление крольчатины, как и любого другого мяса, может быть также ограничено при заболеваниях почек, подагре и артритах.

Как выбрать самое свежее мясо кролика

Цвет крольчатины должен быть нежно-розовый, без серого или коричневого оттенка (чем насыщеннее оттенок, тем старше было животное). Также следует обратить внимание на запах — свежий, чуть сладковатый, без посторонних ноток. У мяса кролика есть специфический аромат, но он не должен быть неприятным. Качественное мясо должно быть упругим и плотным (при нажатии на него пальцем должна образовываться ямка, которая быстро выравнивается), а кости — тонкими и плотными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Признаки испорченного мяса:

серый, коричневый или зеленоватый цвет;

наличие темных пятен;

затхлый, кисловатый или выраженный сладковатый аромат;

слизь на поверхности;

липкость;

ямки от нажатия, которые долго не выравниваются.

Если тушку продают в супермаркете, она должна быть упакована в вакуум. Пакет — без признаков повреждения, а тушка — чистая и аккуратная, без ссадин и крови. На упаковке должна быть этикетка с указанием производителя, срока годности и других данных.

Как приготовить крольчатину для максимальной пользы

Самыми предпочтительными способами приготовления крольчатины являются: варка на пару, тушение, запекание без масла. Именно они позволяют по максимуму сохранить все витамины, минералы и получить максимум пользы от продукта.

Жарка, особенно с использованием большого количества масла, и копчение считаются потенциально опасными способами. Подобные манипуляции с мясом могут привести к образованию канцерогенных соединений.

Читайте также:

Топ-10 рецептов кролика в духовке с пошаговым приготовлением и фото

Кролик с яблоками — самый сочный рецепт для тонкой талии!

Секреты идеального кролика: как запечь диетическое мясо сочно — 4 рецепта

Диета «Стол № 14»: меню на неделю и полный список продуктов