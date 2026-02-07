Кролик с яблоками — самый сочный рецепт для тонкой талии!

Крольчатина — это бесспорный лидер среди диетического мяса, но ее легко пересушить. Секрет этого рецепта в яблоках: при запекании они выделяют сок и пектин, которые работают как натуральный маринад, размягчая волокна мяса и придавая ему тонкий кисло-сладкий аромат. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ищет баланс между изысканным вкусом и пользой для здоровья. Никакого тяжелого соуса, только чистое мясо и фрукты!

Возьмите тушку кролика (около 1,2–1,5 кг), 3 крупных кислых яблока (лучше всего сорта антоновка или «Гренни Смит»), 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сушеного тимьяна или розмарина и щепотку черного перца.

Разрежьте кролика на порционные куски. Смешайте масло со специями и натрите этой смесью мясо. Яблоки очистите от семечек и нарежьте крупными дольками.

В форму для запекания или рукав выложите мясо, перекладывая его яблочными дольками. Плотно закройте форму фольгой и запекайте при температуре 180 °C в течение 1 часа 20 минут.

Совет: чтобы мясо получилось максимально сочным, добавьте в форму 50 мл яблочного сока или воды перед запеканием. А если хотите румяную корочку — снимите фольгу за 10 минут до конца приготовления.

