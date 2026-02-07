Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:20

Кролик с яблоками — самый сочный рецепт для тонкой талии!

Кролик с яблоками: диетическое мясо Кролик с яблоками: диетическое мясо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крольчатина — это бесспорный лидер среди диетического мяса, но ее легко пересушить. Секрет этого рецепта в яблоках: при запекании они выделяют сок и пектин, которые работают как натуральный маринад, размягчая волокна мяса и придавая ему тонкий кисло-сладкий аромат. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ищет баланс между изысканным вкусом и пользой для здоровья. Никакого тяжелого соуса, только чистое мясо и фрукты!

Возьмите тушку кролика (около 1,2–1,5 кг), 3 крупных кислых яблока (лучше всего сорта антоновка или «Гренни Смит»), 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сушеного тимьяна или розмарина и щепотку черного перца.

Разрежьте кролика на порционные куски. Смешайте масло со специями и натрите этой смесью мясо. Яблоки очистите от семечек и нарежьте крупными дольками.

В форму для запекания или рукав выложите мясо, перекладывая его яблочными дольками. Плотно закройте форму фольгой и запекайте при температуре 180 °C в течение 1 часа 20 минут.

  • Совет: чтобы мясо получилось максимально сочным, добавьте в форму 50 мл яблочного сока или воды перед запеканием. А если хотите румяную корочку — снимите фольгу за 10 минут до конца приготовления.

Мясная улитка: смотрите наш рецепт простого и быстрого пирога.

Читайте также
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Семья и жизнь
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Фастфуд в домашнем формате: пирог «Биг Мак». Сочный фарш, плавленый сыр и хрустящие тортильи. Готовится в духовке
Общество
Фастфуд в домашнем формате: пирог «Биг Мак». Сочный фарш, плавленый сыр и хрустящие тортильи. Готовится в духовке
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
Общество
Выливаю пол-литра молока прямо на жареную рыбу — такой нежный минтай больше нигде не пробовала
На другие смотреть не захотите: чудо-пирог «Сладунок» — нежный, рассыпчатый и с кремовой начинкой
Общество
На другие смотреть не захотите: чудо-пирог «Сладунок» — нежный, рассыпчатый и с кремовой начинкой
Рисовый супчик за 15 минут: быстрый, простой и очень сытный!
Семья и жизнь
Рисовый супчик за 15 минут: быстрый, простой и очень сытный!
кролик
мясо
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
диеты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.